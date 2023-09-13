Саутгейт: Каждый раз, когда Магуайр выходит на поле он показывает, что у него есть яйца

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о автоголе Харри Магуайра в матче против Шотландии, который он забил после выхода на замену.

Английский специалист встал на защиту своего подопечного, отметив, что центрбэк является футболистом высокого класса.

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"Я понимаю, почему болельщики Шотландии высмеивали Магуайра. У меня нет претензий к тому, что они сделали. Это следствие насмешек над ним в течение длительного периода времени.

Это какой-то бред. Я не знаю другого игрока, к которому относятся так же, как к Гарри. Я сейчас говорю не о шотландских фанах, а о наших собственных комментаторах и экспертах. То, что они говорили, - это просто за гранью.

Но, думаю, наши болельщики показали четкий сигнал: "ОК, мы можем немного погорячиться, но не собираемся терпеть, когда его оскорбляют другие".

Он был для нас абсолютным лидером во второй по успешности английской команде последних десятилетий. Я говорил о важности наших опытных игроков, он - ключевой среди них.

Каждый раз, когда он выходит на поле, он демонстрирует невероятную устойчивость, показывает, что имеет яйца. Поэтому он является топ-игроком, и мы все с ним. Наши болельщики прекрасно поддерживали его сегодня.

Гарри провел хороший матч, мы одержали победу, и он был важной частью команды. Он сыграл так, как всегда, и это огромная заслуга его характера", - сказал Саутгейт.

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