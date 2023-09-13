Англия - первая европейская страна, одержавшая 600 побед

Сборная Англии провела товарищеский матч со сборной Шотландии, который завершился для нее победой со счетом 3:1.

Голами за "Трех львов" отметились Фил Фоден, Джуд Беллингем и Харри Кейн. В пользу шотландцев автогол на свой счет записал Харри Магуайр.

Как сообщает Opta, данная победа стала для английской сборной уже 600-й во всех соревнованиях в ее истории.

Это позволило Англии стать первой европейской страной, которая пробила данную планку.

600 - England earned their 600th victory in all competitions, becoming the first European nation to reach this milestone in international football. Leaders. pic.twitter.com/tPATSmAKbL — OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2023

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Напомним, что пока Англия играла с Шотландией товарищеский матч, параллельно сборная Украины ездила в Милан, где она провела поединок отбора ЧЕ-2024 против сборной Италии.

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