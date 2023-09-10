Вингер Ньюкасла хочет сменить футбольное гражданство с Англии на Шотландию

Игрок не собирается ждать вечность, чтобы выйти в футболке "Трех львов" в официальном матче.

Вингер Ньюкасла Харви Барнс раздумывает над тем, чтобы принять важное футбольное решение.

Как сообщает Mirror, 25-летний игрок взвешивает все "за" и "против" насчет смены футбольного гражданства.

Барнс все никак не дождется вызова от Гарета Саутгейта в расположение сборной Англии, а потому он думает о том, чтобы начать представлять сборную Шотландии.

Сообщается, что футболист разгневан тем, что он не может пробиться в состав главной команды. Он также не попал в расширенный список из 55 игроков, который был объявлен перед чемпионатом мира-2022.

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Стоит отметить, что на счету Барнса есть один матч за "Трех львов", но это был товарищеский матч против Уэльса (3:0) в 2020 году, в котором он сыграл всего 14 минут.

Он сможет представлять "Тартановую армию", ведь его бабушка и дедушка - шотландцы, а он сам не играл за Англию в официальных матчах.

Напомним, что на данный момент сборная Шотландии возглавляет группу А квалификации ЧЕ-2024, выиграв все свои матчи.

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