Саутгейт заявил, что Магуайр останется в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намекнул, что Харри Магуайр останется в составе национальной команды.

Напомним, защитник выпал из основного состава МЮ и почти был продан этим летом, но против Украины Гарри вышел в старте и отыграл все 90 минут.

Саутгейт высоко ценит Магуайра, к тому же он считает, что в ближайшее время защитник получит больше практики и в Юнайтед.

"Он очень опытный игрок, и на тренировках он выглядел очень хорошо. Харри знает, что получит нашу поддержку.

Он знает, что должен продолжать хорошо играть за нас, и я думаю, что в ближайшие несколько недель, учитывая то, что происходит с их составом из-за травм, он может получить гораздо больше минут в составе Манчестер Юнайтед", - цитирует Саутгейта 90Min.

Это значит, что Магуайр должен появиться в товарищеском матче против Шотландии, а затем и в остальных матчах квалификации Евро.

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