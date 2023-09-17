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Экс-легионер Динамо перешел в греческий клуб

Сидклей стал футболистом Ламии.
Сегодня, 09:20
Сидклей
Сидклей

Бывший защитник киевского Динамо Сидклей нашел себе новую команду. 

Отныне бразилец будет выступать за греческую Ламию из высшего дивизиона страны. Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.

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Переход состоялся на правах свободного агента, детали контракта не сообщаются. 

Отметим, что Динамо приобрело Сидклея в 2018, но за украинский клуб он провел только 36 матчей, забив 3 гола и отдав 1 ассист. Также он играл на правах аренды за Коринтианс, Куябу, ПАОК и софийский ЦСКА. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Сидклей

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