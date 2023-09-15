iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Отправил не туда: Авторитетный инсайдер оконфузился с "трансфером" бразильца в Динамо Киев

Романо перепутал украинский клуб с одноименным представителем страны-террориста.
Сегодня, 00:55
Бителло
Бителло

Известный инсайдер Фабрицио Романо, несмотря на свою авторитетность, немного запутался в клубах под названием Динамо.

Итальянский журналист у себя в соцсетях анонсировал "трансфер" полузащитника Бителло из бразильского Гремио, отправив его в киевское Динамо.

Читай также: "Меня не отпустили": Полузащитник Динамо признался, что хотел уйти

Естественно, украинский клуб подобного приобретения не осуществлял, а, как оказалось, футболист перебрался в стан одноименного представителя столицы страны-террориста - москвы.

Правда, позже Романо удалил пост о переходе бразильца.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами клубов украинской Премьер-лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Динамо Киев

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Колос арендовал полузащитника Шахтера, Александрия усилилась бразильцем Трансферы УПЛ: Колос арендовал полузащитника Шахтера, Александрия усилилась бразильцем
Полузащитник Шахтера перешел в Колос Полузащитник Шахтера перешел в Колос
Ювентус определился с потенциальной заменой Погба Ювентус определился с потенциальной заменой Погба
Верратти официально стал игроком катарского клуба Верратти официально стал игроком катарского клуба
Помочь журналистам

Видео

Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис01:15
Кубок Дэвиса-2023: Нидерланды победили США, Австралия обыграла Францию
Футбол00:55
Отправил не туда: Авторитетный инсайдер оконфузился с "трансфером" бразильца в Динамо Киев
Европа00:29
"Ему нужно время": Тренер Сандерленда оценил подписание Русина
Вчера, 23:48
Бокс23:48
"Победил бы играючи": Отец Фьюри попытался унизить Усика и Джошуа
Украина23:15
Трансферы УПЛ: Колос арендовал полузащитника Шахтера, Александрия усилилась бразильцем
Украина22:59
Полузащитник Шахтера перешел в Колос
Бокс22:35
Команды Усика и Фьюри активизировали переговоры о бое - инсайдер
Киберспорт22:02
ESL Pro League Season 18: NaVi обыграли Apeks и вышли в плей-офф
Киберспорт21:58
NaVi вышли в плей-офф ESL Pro League Season 18
Украина21:35
"Насыпает какую-то хр*нь": Конопля потроллил Мудрика в соцсети
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK