Известный инсайдер Фабрицио Романо, несмотря на свою авторитетность, немного запутался в клубах под названием Динамо.

Итальянский журналист у себя в соцсетях анонсировал "трансфер" полузащитника Бителло из бразильского Гремио, отправив его в киевское Динамо.

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Естественно, украинский клуб подобного приобретения не осуществлял, а, как оказалось, футболист перебрался в стан одноименного представителя столицы страны-террориста - москвы.

Правда, позже Романо удалил пост о переходе бразильца.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами клубов украинской Премьер-лиги.

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