"Меня не отпустили": Полузащитник Динамо признался, что хотел уйти

Футболист Динамо Александр Андриевский заявил, что хотел покинуть киевский клуб.

По словам игрока, руководство команды не отпустило его.

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"Сидорчук ушел. Можно сказать, конкурент, но он был капитаном команды и многое нам давал. Полагаю, это потеря для Динамо.

Гармаш – тоже потеря? Конечно. Это легенда Динамо, очень много для клуба Денис сделал.

Я хотел уйти, но меня не отпустили. Я остался здесь, и для меня главное – играть за Динамо. Хотел уехать куда-то за границу – смотрел на варианты в Бельгии, Португалии.

Звали середняки, даже те, что в еврокубках играют, но называть их я не могу", - рассказал игрок в интервью Українському футболу.

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