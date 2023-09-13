Луческу объяснил, почему не завершает карьеру тренера

Румын будет продолжать работать в киевском клубе.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался о том, почему продолжает работать в 78 лет.

По словам специалиста, он хочет воспитывать новых игроков.

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"Это моя страсть, это мой мир. Я не могу покинуть своих игроков.

Я все еще испытываю большое удовольствие, помогая потенциальным талантам развиваться", - приводит слова Луческу Tuttosport.

Ранее сообщалось, что брат футболиста Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов.

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