Луческу объяснил, почему не завершает карьеру тренера
Румын будет продолжать работать в киевском клубе.
Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался о том, почему продолжает работать в 78 лет.
По словам специалиста, он хочет воспитывать новых игроков.
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"Это моя страсть, это мой мир. Я не могу покинуть своих игроков.
Я все еще испытываю большое удовольствие, помогая потенциальным талантам развиваться", - приводит слова Луческу Tuttosport.
Ранее сообщалось, что брат футболиста Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов.
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