Брат футболиста Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов
Мужчина отдал свою жизнь за Родину.
Брат игрока киевского Динамо Александра Тымчика Юрий Дятлюк погиб, защищая Украину от оккупантов.
Как сообщается на сайте ВНТУ, Дятлюк погиб в начале августа, попав под артиллерийский обстрел во время выполнения боевой задачи под Марьинкой Донецкой области.
Юрию было 34 года. У него осталось двое детей, 11-летний сын и 4-летняя дочь.
Мужчина служил старшим сапером в составе инженерно-саперной взвода аэромобильной бригады 95 ОДШБР. Отметим, что он также занимался футболом и мини футболом на аматорском уровне, играя за любительские коллективы Винницкой области.
Ранее Мирча Луческу заявил, что брат одного из футболистов Динамо погиб на войне.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!