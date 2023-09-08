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Брат футболиста Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов

Мужчина отдал свою жизнь за Родину.
Сегодня, 12:07
Юрий Дятлюк
Юрий Дятлюк

Брат игрока киевского Динамо Александра Тымчика Юрий Дятлюк погиб, защищая Украину от оккупантов. 

Как сообщается на сайте  ВНТУ, Дятлюк погиб в начале августа, попав под артиллерийский обстрел во время выполнения боевой задачи под Марьинкой Донецкой области.

Юрию было 34 года. У него осталось двое детей, 11-летний сын и 4-летняя дочь.

Мужчина служил старшим сапером в составе инженерно-саперной взвода аэромобильной бригады 95 ОДШБР. Отметим, что он также занимался футболом и мини футболом на аматорском уровне, играя за любительские коллективы Винницкой области.

Ранее Мирча Луческу заявил, что брат одного из футболистов Динамо погиб на войне

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