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Луческу: Перед отъездом в Салоники один из игроков отпросился домой, чтобы похоронить брата, который погиб на войне

Румынский специалист поделился личной историей одного из своих подопечных.
Сегодня, 21:02
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу высказался о проведении матчей в условиях войны. 

Специалист рассказал об историии одного из игроков столичного клуба, который перед первым поединком в рамках квалификации Лиги конференций против Ариса отпросился домой, чтобы похоронить погибшего брата, который защищал Украину от оккупантов. Имя футболиста румын раскрывать не стал.

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"Хочется, чтобы все понимали, чего стоит поддержка футбола в условиях войны. Очень сложно играть при пустых трибунах, без болельщиков, футболистам нужно искать в себе эти эмоции.

Перед самым отъездом в Салоники, который длился 23 часа поездом, автобусом, самолетом, один наш игрок отпросился домой похоронить брата, который погиб на войне. Семья осталась без кормильца, а двое детей - без отца. Это очень сложно. А мы требуем от него самоотдачи.

Футболисты заслуживают особого уважения за то, что они делают в это трудное время. Да, много украинцев на фронте, но они оттуда следят за нашими выступлениями, это заставляет ребят работать с двойной энергией. Но у каждого в душе боль, потеря. Трудно настраивать игроков в таких условиях", - заявил Луческу.

Отметим, что ответная встреча против греческого клуба состоится уже завтра, 17 августа, в 20:00 по киевскому времени.

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