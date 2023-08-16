Ярмоленко: Понимаем, что в первом матче против Ариса мы сыграли не на своем уровне

Футболист и лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко высказался о предстоящем матче против Ариса в рамках квалификации Лиги конференций.

Андрей высказался о том, каково ему играть домашний поединок не в Украине, а в Румынии.

"Конечно, это непросто, для нас лучше играть в Украине, но сейчас в нашей стране война, поэтому нам приходится играть здесь. Впрочем, люди здесь дружелюбны к нам, и мы это очень ценим.

Я уже играл здесь. Конечно, хочу пригласить всех наших людей и местных жителей, которые интересуются футболом, на завтрашний матч, приходите и поддержите нас. Этот матч для болельщиков, все, кто сейчас в Румынии, вы нам нужны на стадионе, ведь мы играем для вас", - заявил Ярмоленко.

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Также игрок признал, что первую встречу против греческой команды "бело-синие" провели на уровне, который ниже их возможностей.

"Конечно, мы готовы. Понимаем, что первый матч мы сыграли не на своем уровне. У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию", - сказал вингер.

Напомним, матч Динамо - Арис состоится завтра, 17 августа, в 20:00 по киевскому времени.

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