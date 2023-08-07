Арис - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
В четверг, 10 августа, киевское Динамо начнет свой еврокубковый путь в текущем сезоне.
В рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций "бело-синие" сыграют с представителем Греции - Арис.
Матч состоится в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис. Стартовый свисток запланирован на 21:15 по киевскому времени.
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Коэффициент и ставки на матч Арис - Динамо
Фаворитом встречи достаточно является украинский коллектив. По мнению экспертов, у подопечных Мирчи Луческу больше шансов на успех.
Прогноз букмекеров на матч Арис - Динамо:
- Победа Ариса: 3,5
- Ничья: 3,38
- Победа Динамо: 2,19
Букмекеры не ожидают, что в матче будет двух голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 - 2.2
При этом шансы на то, что команды забьют вместе не особо велики. Аналитики дают коэффициент 1.93 на то, что обе команды забьют.
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