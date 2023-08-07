Арис - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Команды сыграют в отборе в групповой этап Лиги конференций. Узнай, у кого из команд больше шансов на победу в этом противостоянии.

В четверг, 10 августа, киевское Динамо начнет свой еврокубковый путь в текущем сезоне.

В рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций "бело-синие" сыграют с представителем Греции - Арис.

Матч состоится в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис. Стартовый свисток запланирован на 21:15 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч Арис - Динамо

Фаворитом встречи достаточно является украинский коллектив. По мнению экспертов, у подопечных Мирчи Луческу больше шансов на успех.

Прогноз букмекеров на матч Арис - Динамо:

Победа Ариса: 3,5

Ничья: 3,38

Победа Динамо: 2,19

Букмекеры не ожидают, что в матче будет двух голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 - 2.2

При этом шансы на то, что команды забьют вместе не особо велики. Аналитики дают коэффициент 1.93 на то, что обе команды забьют.

Статистика противостояния Панатинаикос - СК Днепр-1

Для украинского и греческого коллектива это будет первая личная встреча в истории.

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