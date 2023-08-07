Столетняя история, кризисы и игроки из УПЛ: с кем сыграет Динамо в Лиге конференций

В четверг, 10 августа, киевское Динамо начнет свой путь в квалификации Лиги конференций. Соперником «бело-синих» будет Арис из Греции.

Киевляне должны преодолеть несколько этапов отбора, чтобы оказаться в группе. Греческий клуб уже прошел один этап квалификации, почувствовав вкус еврокубков в текущем сезоне.

ISPORT выделяет интересные факты, которые описывают Арис.

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История

Греческий клуб был создан в 1914 году, что сразу говорит о его историческом прошлом. Мы не будем усугубляться в прошлое, но скажем, что все три чемпионства были завоеваны в первой половине 20 века.

В конце прошлого столетия Арис был на грани банкротства, что приводило к вылету в низший дивизион. Ему удавалось возвращаться, а также попадать в еврокубки.

Последний тяжелый период у клуба был в 2014 году, когда из-за финансовых проблем Арис понизился до региональной лиги. Спустя пару сезонов и решения проблем – греки вернулись в элиту своей страны, сходу став претендентом на еврокубки.

В 2021 и 2022 годах Арис достиг пика своего успеха, выиграв бронзовые медали чемпионата Греции.

Домашний стадион клуба - Клеантис Викелидис. Арена была построена в 1951 году и вмещает в себя около 24 тысяч зрителей.

Результаты

В прошлом сезоне Арису удалось занять пятое место, которое позволило выступить в Лиге конференций-2023/24. Первым соперником для греческого клуба стал Арарат-Армения. В первой встречи команды сыграли вничью, а на своем поле Арис сумел минимально обыграть соперника и выйти в следующий раунд.

В национальном чемпионате Арис еще не играл. Ближайший поединок в чемпионате Греции запланирован на 20 августа – после противостояния с Динамо.

Звезды

В составе греческого клуба есть несколько знаковых персон, которые знакомы, как украинским болельщикам, так и европейским ценителям игры.

Самым дорогим футболистом является полузащитник Ману Гарсия (3.2 миллиона евро). 25-летний игрок является воспитанником Манчестер Сити, который потом поиграл во Франции и в Испании.

Представитель Гондураса Луис Пальма оценивается в 2,5 миллиона евро. 23-летний вингер является одним из главных героев атаки Ариса – 36 игр в прошлом сезоне, 13 голов и 8 восемь голевых передач. В этом сезоне отметился также голом в ворота Арарат-Армения.

Тройку самых дорогих футболистов команды замыкает опытный защитник из Чехии Якуб Брабец – 2 миллиона евро. Также в такую стоимость оценивается Лоренсо Морон, который был подписан на правах свободного агента.

Украинские болельщики явно еще не успели забыть двух игроков, которые в прошлом сезоне выступали в УПЛ. Невен Джурасек и Рональд Матаррита – оба они в Арисе на правах аренды из Шахтера и Днепр-1 соответственно.

Отметим, что недавно команду покинул Жервиньо, который сейчас находится без клуба. Вингер, который ранее выступал за Рому, Арсенал и другие европейские команды, провел неоднозначный отрезок – 11 игр, 1 гол и 1 ассист.

Встречи с украинцами

В 2020 году Арис выступал в квалификации Лиги Европы, где ему попал Колос. Украинский клуб дебютировал на евроарене, а его путь начался с победой. Ковалевская команда добыла выездную победу 2:1, что позволило выйти в следующий раунд. В составе Колоса голы забивали: Новак и Антюх.

Отметим, что первый матч Арис - Динамо состоится в Салониках в четверг, 10 августа. Начало встречи 21:15 по Киеву.

Ранее украинский клуб сообщил, где проведет домашний матч отбора Лиги конференций с Арисом.

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