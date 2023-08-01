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Днепр-1 вылетел в Лигу Европы, где встретится с представителем Чехии

Украинская команда потерпела неудачу в квалификации Лиги чемпионов, уступив Панатинаикосу.
Вчера, 22:38
Днепр-1 продолжит еврокубковые выступления в Лиге Европы / СК Днепр-1
Днепр-1 продолжит еврокубковые выступления в Лиге Европы / СК Днепр-1

Днепр-1 не сумел преодолеть барьер второго отборочного раунда Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии с Панатинаикосом.

Первый номинально домашний для украинской команды поединок завершился победой греческого клуба со счетом 3:1. В гостях подопечные Александра Кучера также не смогли добиться нужного результата, завершив встречу вничью 2:2.

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Таким образом, Днепр-1 вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где начнет свой путь в отборе с третьего квалификационного раунда.

Соперником вице-чемпионов Украины на этой стадии отбора второго по значимости еврокубка станет чешская Славия из Праги.

Матчи будут сыграны 10 и 17 августа. Первый поединок Днепр-1 проведет на выезде.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: панатинаикос Днепр-1 Славия Прага

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