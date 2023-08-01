iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Панатинаикос - Днепр-1 2:2: обзор матча и результат игры 01.08.2023

Команда Александра Кучера продемонстрировала хорошую игру, несмотря на все обстоятельства.
Вчера, 22:36
Панатинаикос - Днепр-1 / СК Днепр-1
Панатинаикос - Днепр-1 / СК Днепр-1

Во вторник, 1 августа, в Афинах состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между Панатинаикосом и Днепром-1.

После первой встречи исход противостояния был практически решен. Но украинский коллектив все же был близок к тому, чтобы нивелировать преимущество оппонента.

При этом началось все не так хорошо. Уже на 15-й минуте хозяева поля вышли вперед благодаря голу Андража Шпорара. Днепрянам хватило меньше 10 минут, чтобы сравнят счет.

Артем Довбик прошел через двух защитников и с острого угла сумел пробить мимо голкипера.

Источник: СК Днепр-1

Вскоре Александр Кучер был вынужден делать замену. Паласиос не успел к мячу, но зато успел ударить коленом в голову Евгению Волынцу, который не смог не то, чтобы продолжить матч, а и самостоятельно покинуть поле.

Источник: СК Днепр-1

А после перерыва Днепр-1 даже вышел вперед. Денис Мирошниченко подал угловой, а Эдуард Сарапий ударом головой отправил мяч в угол ворот - вратарь был бессилен.

Украинская команда перехватила инициативу и могла даже увеличить отрыв, но все пошло не по плану. Сначала Шпорар оформил дубль, воспользовавшись передачей Филипа Джуричича, а после отметился главный арбитр.

Владимир Танчик сфолил на Паласиосе. Это нарушение тянуло на желтую карточку, но рефери пошел еще дальше и показал украинцу прямую красную, оставив Днепр-1 в меньшинстве.

При таких обстоятельствах рассчитывать можно было лишь на чудо, которое не случилось - Днепр-1 проиграл противостояние и вылетел из Лиги чемпионов в квалификацию Лиги Европы.

Статистика матча Панатинаикос - Днепр-1 второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 (по сумме двух матчей 5:3)
Голы: Шпорар, 15, 70 - Довбик, 24, Сарапий, 54.

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 12 - 6
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 17 - 16
Атаки: 106 - 111

Панатинаикос: Бриньоли - Коцирас, Едвай, Магнуссон, Хуанкар - Перес, Джуричич (Кляйнгайслер, 79), Вилена (Чокай, 66) - Паласиос (Мансини, 46), Шпорар (Йоаннидис, 79), Бернард (Вербич, 90+1).

Днепр-1: Волынец (Кинарейкин, 36) - Пасич, Адамюк, Сарапий (Сваток, 57), Каплиенко (Танчик, 69) - Бабенко, Бланко, Мирошниченко, Пихаленок (Когут, 69), Рубчинский (Гуцуляк, 69) - Довбик.

Предупреждения: Паласиос, Чокай - Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Когут.

Удаление: Танчик (прямая красная).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: панатинаикос Днепр-1 СК Днепр-1

Статьи по теме

Переход Довбика в Жирону находится на завершающей стадии, раскрыты детали сделки Переход Довбика в Жирону находится на завершающей стадии, раскрыты детали сделки
Кучер: Этот матч показал, что мы способны на большее Кучер: Этот матч показал, что мы способны на большее
Рынок свободных агентов: Тэмпл проведет в НБА еще один сезон Рынок свободных агентов: Тэмпл проведет в НБА еще один сезон
Байндль сойдется с немецкой теннисисткой на турнире в Праге Байндль сойдется с немецкой теннисисткой на турнире в Праге
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Европа01:11
Переход Довбика в Жирону находится на завершающей стадии, раскрыты детали сделки
НБА01:02
Рынок свободных агентов: Тэмпл проведет в НБА еще один сезон
Теннис00:55
Байндль сойдется с немецкой теннисисткой на турнире в Праге
Теннис00:53
Костюк сыграет с Каролин Гарсией во втором раунде турнира в Вашингтоне
Теннис00:51
Калинина проиграла американской теннисистке в первом раунде турнира в США
Лига Чемпионов00:47
Кучер: Этот матч показал, что мы способны на большее
Бокс00:35
"Верю в своего парня": Промоутер оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Лига конференций00:10
Лига конференций-2023/24: Фенербахче разгромил Зимбру, Валмиера уничтожила Тре Пенне
Европа00:07
Лунин может отобрать у Трубина место в Интере
Вчера, 23:58
Европа23:58
Произвел впечатление: Полузащитник Реала похвастался игрой на музыкальном инструменте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK