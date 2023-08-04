Динамо сообщило, где проведет домашний матч отбора Лиги конференций с Арисом
Динамо назвало место проведения номинально домашнего матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против греческого Ариса.
Накануне команда из Салоник стала соперником киевлян, одолев в двухматчевом противостоянии Арарат-Армению (1:1, 1:0).
"Бело-синие" на своем официальном сайте подтвердили ранее обнародованную главным тренером Мирчей Луческу информацию, что ответный матч с Арисом будет сыгран в столице Румынии Бухаресте. Поединок состоится в четверг, 17 августа, на домашней арене местного Рапида - стадионе Джулешти.
Читай также: Луческу сообщил, где Динамо проведет домашний матч в Лиге конференций
Неделей ранее, 10 августа, Динамо сыграет с Арисом на выезде в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!