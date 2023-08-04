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Динамо сообщило, где проведет домашний матч отбора Лиги конференций с Арисом

Киевская команда отправится на родину своего главного тренера.
Сегодня, 13:32
Динамо сыграет с Арисом / ФК Динамо Киев
Динамо сыграет с Арисом / ФК Динамо Киев

Динамо назвало место проведения номинально домашнего матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против греческого Ариса.

Накануне команда из Салоник стала соперником киевлян, одолев в двухматчевом противостоянии Арарат-Армению (1:1, 1:0).

"Бело-синие" на своем официальном сайте подтвердили ранее обнародованную главным тренером Мирчей Луческу информацию, что ответный матч с Арисом будет сыгран в столице Румынии Бухаресте. Поединок состоится в четверг, 17 августа, на домашней арене местного Рапида - стадионе Джулешти.

Читай также: Луческу сообщил, где Динамо проведет домашний матч в Лиге конференций

Джулешти
Джулешти / Источник: ФК Динамо Киев

Неделей ранее, 10 августа, Динамо сыграет с Арисом на выезде в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Арис

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