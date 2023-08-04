Динамо сообщило, где проведет домашний матч отбора Лиги конференций с Арисом

Киевская команда отправится на родину своего главного тренера.

Динамо назвало место проведения номинально домашнего матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против греческого Ариса.

Накануне команда из Салоник стала соперником киевлян, одолев в двухматчевом противостоянии Арарат-Армению (1:1, 1:0).

"Бело-синие" на своем официальном сайте подтвердили ранее обнародованную главным тренером Мирчей Луческу информацию, что ответный матч с Арисом будет сыгран в столице Румынии Бухаресте. Поединок состоится в четверг, 17 августа, на домашней арене местного Рапида - стадионе Джулешти.

Читай также: Луческу сообщил, где Динамо проведет домашний матч в Лиге конференций

Джулешти / Источник: ФК Динамо Киев

Неделей ранее, 10 августа, Динамо сыграет с Арисом на выезде в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!