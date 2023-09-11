Бывший футболист Динамо вляпался в скандал, избив сотрудников АЗС

Экс-форвард киевского Динамо Клебер предстанет перед судом.

Как сообщает издание R7, бразильца подозревают в нападении на двух сотрудников АЗС.

Одного из сотрудников бывший футболист загнал в угол и толкал, а другого ударил в лицо. Потерпевшие уже заявили об этом в полицию.

Издание отмечает, что узнав, номер автомобиля на котором Клебер приехал, удалось выяснить, что машина арендованная.

Примечательно, что экс-игрок украинского клуба является постоянным клиентом данной АЗС, ведь она находится рядом с его домом и сотрудники уже боятся, что им захотят отомстить.

Также стоит сказать, что Клебер уже имел проблемы с законом из-за неуплаты алиментов своей дочке на сумму более 117 тысяч бразильских реалов.

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