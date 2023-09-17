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Манчестер Юнайтед не знал о проблемах Антони с законом до его трансфера

"Красные дьяволы" проводили проверку игрока и не выявили никаких правонарушений или заявлений в полицию.
Вчера, 23:37
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Манчестер Юнайтед во время трансфера Антони из Аякса летом 2022 года за 95 миллионов евро не знал, что у игрока имеются проблемы с законом, сообщает The Telegraph.

За три месяца до этого перехода полиция Сан-Паулу составила протокол о предполагаемом нападении на женщину со стороны 23-летнего бразильца.

Райсса де Фрейтас подала жалобу в гражданскую полицию Сан-Паулу в мае 2022 года, в которой утверждала, что она стала жертвой нападения со стороны футболиста и другой женщины в результате ссоры в машине после ночной прогулки в Бразилии.

Де Фрейтас, студентка юридического факультета, заявила, что после предполагаемого инцидента ей потребовалась госпитализация. Антони категорически отвергает обвинения.

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В Юнайтед заявляют, что они провели комплексную проверку Антони до его трансфера, но их расследование не выявило никаких доказательств каких-либо обвинений в домашнем насилии или причастности полиции к игроку.

Клубу стало известно о сообщении полиции только в этом месяце после публикаций бразильских СМИ. Отмечается, что заявление Де Фрейтас было отозвано.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони манчестер юнайтед АПЛ

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