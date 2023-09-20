Итальянец пока не знает, как сложится его будущее.

Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали высказался о возможном возвращении в Милан.

"Я не знаю. Я бы заплатил, чтобы узнать свое будущее.

Может да может нет. Футбол – удивительная вещь".

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"Я не захлопнул дверь в Милан. Я не могу и не скрою свою любовь и страсть к этому клубу", – сказал Тонали в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, итальянский футболист этим летом перебрался из Милана в Ньюкасл за 64 млн евро.

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