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Футбол

Тонали высказался о возможном возвращении в Милан

Итальянец пока не знает, как сложится его будущее.
Сегодня, 18:50
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали высказался о возможном возвращении в Милан.

"Я не знаю. Я бы заплатил, чтобы узнать свое будущее.

Может да может нет. Футбол – удивительная вещь".

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"Я не захлопнул дверь в Милан. Я не могу и не скрою свою любовь и страсть к этому клубу", – сказал Тонали в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, итальянский футболист этим летом перебрался из Милана в Ньюкасл за 64 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ньюкасл Сандро Тонали

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