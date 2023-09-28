Воспитанник Реала установил новый клубный рекорд

В рамках седьмого тура чемпионата Испании Реал дома принял Лас-Пальмас (2:0).

Один из голов забил 33-летний Хоселу, установив новый рекорд клуба.

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Форвард стал первым футболистом "сливочных" в 21 веке, который забил во всех своих первых четырех домашних матчах за клуб.

До этого испанец отличался в матчах против Реал Сосьедада и Хетафе (оба матча закончились со счетом 2:1) а еще раньше аж 12 лет назад, в 2011, в поединке против Альмерии (8:1)

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