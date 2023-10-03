Бекхэм хочет видеть в составе Интер Майами ветерана Реала
Модрич может оказаться в МЛС.
Полузащитник Реала Лука Модрич попал в сферу интересов Интер Майами. Об этом сообщает издание Sky Sport.
38-летнего хорвата хочет видеть в своей команде Дэвид Бекхэм. Летом клуб МЛС постарается организовать переход ветерана.
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Сам Модрич близок к уходу из Реала, однако в данный момент он сосредоточен за мадридцев. Хавбек хочет снова стать игроком основного состава.
В текущем сезоне на счету футболиста шесть матчей в рамках Ла Лиги, в которых Лука не отличился результативными действиями.
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