Реал перенес церемонию, на которой должен объявить о продлении контракта с Винисиусом

Мадридский Реал будет вынужден отложить официальное объявление о продлении контракта с Винисиусом Жуниором.

Как сообщает Фабрицио Романо, соответствующая церемония должна была пройти на прошлой недели, но теперь точная дата является неизвестной.

Объявление пройдет только после того, как президент клуба Флорентино Перес сдаст негативный тест на коронавирус.

Напомним, что из-за коронавируса Перес пропустил прошлый матч своей команды.

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