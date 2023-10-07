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Президент Реала заболел на коронавирус

Флорентино Перес переносит болезнь уже во второй раз.
Сегодня, 20:54
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Стала известна причина, по которой Флорентино Перес не посетил поединок Реала против Осасуны.

Как сообщил журналист Хосе Луис Санчес, у 76-летнего функционера диагностирован коронавирус.

Отметим, что президент "сливочных" уже во второй раз переносит эту болезнь. Впервые он болел в феврале 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Джуд Беллингем превзошел достижение Криштиану Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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