Президент Реала заболел на коронавирус

Флорентино Перес переносит болезнь уже во второй раз.

Стала известна причина, по которой Флорентино Перес не посетил поединок Реала против Осасуны.

Как сообщил журналист Хосе Луис Санчес, у 76-летнего функционера диагностирован коронавирус.

Отметим, что президент "сливочных" уже во второй раз переносит эту болезнь. Впервые он болел в феврале 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Джуд Беллингем превзошел достижение Криштиану Роналду.

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