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Реал - Осасуна 4:0: обзор матча и результат игры 07.10.2023

Мадридский клуб вновь возглавил турнирную таблицу.
Сегодня, 19:51
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В субботу, 7 октября, в рамках девятого тура Ла Лиги Реал принимал Осасуну. Игра завершилась победой "сливочных" со счетом 4:0.

Героем встречи стал хавбек команды хозяев Джуд Беллингем, который оформил дубль за 72 минуты, проведенных на поле.

Также на свой счет по голу записали вингер Винисиус Жуниор и форвард Хоселу.

Таким образом, после девяти туров Реал идет на первом месте, набрав 24 очка, а Осасуна занимает 11-е место с десятью баллами.

Статистика матча Реал - Осасуна 9-го тура чемпионата Испании

Реал - Осасуна 4:0

Голы: Беллингем, 9, 54, Винисиус, 65, Хоселу, 70

Ожидаемые голы (xG): 3.54 - 0.32
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 19 - 7
Удары в створ: 9 - 1
Фолы: 9 - 6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига

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