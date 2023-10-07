Реал - Осасуна 4:0: обзор матча и результат игры 07.10.2023
Мадридский клуб вновь возглавил турнирную таблицу.
В субботу, 7 октября, в рамках девятого тура Ла Лиги Реал принимал Осасуну. Игра завершилась победой "сливочных" со счетом 4:0.
Героем встречи стал хавбек команды хозяев Джуд Беллингем, который оформил дубль за 72 минуты, проведенных на поле.
Также на свой счет по голу записали вингер Винисиус Жуниор и форвард Хоселу.
Таким образом, после девяти туров Реал идет на первом месте, набрав 24 очка, а Осасуна занимает 11-е место с десятью баллами.
Статистика матча Реал - Осасуна 9-го тура чемпионата Испании
Реал - Осасуна 4:0
Голы: Беллингем, 9, 54, Винисиус, 65, Хоселу, 70
Ожидаемые голы (xG): 3.54 - 0.32
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 19 - 7
Удары в створ: 9 - 1
Фолы: 9 - 6
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