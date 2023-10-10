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Журналист раскрыл причину недовольства Санчо

Джейдон раздражен особым отношением тренера к другому игроку.
Сегодня, 19:45
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Джейдон Санчо обидлся на Эрика тн Хага из-за его фаворитизма по отношению к Антони, утверждает журналист Жак Тэлбот.

Англичанин недоволен тем, что наставник закрывает глаза на ошибки бразильца, потому тот всегда имеет место в стартовом составе.

Более того Антони знает об особом отношении к нему тренера, и потому ведет себя соответствующим образом, что лишний раз раздражает Санчо.

Именно с моменту прихода бразильца в МЮ отношение Джейдона к тренеру начало ухудшаться. Стоит отметить, что Санчо - не единственный вы клубе, кто считает, что к Антони существует особое отношение.

Ранее, напомним, Севилья назвала имя своего нового главного тренера.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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