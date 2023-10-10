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Севилью возглавил тренер без опыта работы в Европе

Диего Алонсо стал заменой Мендилибару.
Сегодня, 18:37
Диего Алонсо / sevillafc.es
Диего Алонсо / sevillafc.es

Севилья объявила о назначении нового главного тренера, им стал Диего Алонсо.

Напомним, ранее испанский клуб объявил об отставке Хосе Луиса Мендилибара.

48-летний уругвайский специалист ранее тренировал родную сборную, а до нее Интер Майами и ряд латинооамериканских клубов.

У руля сборной Уругвая Алонсо провел 12 матчей, в которых одержал восемь побед, однако команда не сумели выйти из группы на ЧМ, после чего тренера и уволили.

Свою первую тренировку с Севильей новый наставник проведет уже сегодня.

Ранее, напомним, Моуринью оценил свое будущее в Роме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья

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