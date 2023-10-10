iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуринью оценил свое будущее в Роме

Специалист не изменяет своим словам.
Сегодня, 15:20
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался по поводу своей работы в клубе.

Специалист признался, что хочет работать и дальше в Италии, однако не может сказать точно.

Читай также: Рома нашла потенциальную замену Моуринью

"Я не знаю, могу ли остаться дольше. Перед финалом в Будапеште я обещал футболистам, что останусь. После Специи на нашем стадионе – жестами показывал болельщикам, что останусь. И я сейчас здесь", - приводит слова тренера Gazzetta dello Sport.

В турнирной таблице чемпионата Италии Рома идет на десятом месте с 11 баллами в активе после восьми туров.

Ранее сообщалось, что Челси повесил ценник на Лукаку, который выступает за римский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

Статьи по теме

Челси повесил ценник на Лукаку Челси повесил ценник на Лукаку
Рома может уволить Моуринью в случае провала в ближайшем матче Рома может уволить Моуринью в случае провала в ближайшем матче
Рома обзавелась титульным спонсором Рома обзавелась титульным спонсором
Севилью возглавил тренер без опыта работы в Европе Севилью возглавил тренер без опыта работы в Европе
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа18:37
Севилью возглавил тренер без опыта работы в Европе
Украина18:30
Лучший игрок тура УПЛ: Буяльский признан лучшим, хоть Динамо и проиграло
Украина18:10
Лучший тренер тура УПЛ: Калитвинцев стал лучшим, победив Луческу
Формула 118:03
Пирелли останется поставщиком шин до 2027 года
Бокс17:55
Тренер конголезского боксера сделал смелый прогноз на возможный бой с Усиком
Другие17:41
Сборная Украины по сумо выиграла медальный зачет ЧМ-2023
Бокс17:30
Промоутер Фьюри назвал единственный способ, как Усик может победить Тайсона
Украина17:06
"Суркис оплатил еще 10 дней": Алиев рассказал подробности состояния Милевского
Европа16:43
Без Олд Траффорд и Энфилда: определились стадионы, на которых пройдет Евро-2028
Европа16:24
"Какой же игрок": Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK