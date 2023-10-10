Моуринью оценил свое будущее в Роме

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался по поводу своей работы в клубе.

Специалист признался, что хочет работать и дальше в Италии, однако не может сказать точно.

Читай также: Рома нашла потенциальную замену Моуринью

"Я не знаю, могу ли остаться дольше. Перед финалом в Будапеште я обещал футболистам, что останусь. После Специи на нашем стадионе – жестами показывал болельщикам, что останусь. И я сейчас здесь", - приводит слова тренера Gazzetta dello Sport.

В турнирной таблице чемпионата Италии Рома идет на десятом месте с 11 баллами в активе после восьми туров.

Ранее сообщалось, что Челси повесил ценник на Лукаку, который выступает за римский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!