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Рома нашла потенциальную замену Моуринью

"Волков" может возглавить Антонио Конте.
Сегодня, 18:48
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Итальянская Рома довольно блекло начала сезон, в связи с чем может последовать перестановка на тренерском мостике.

Как сообщает издание Mediaset, "волки" рассматривают возможное увольнение Жозе Моуриньо, и уже определились с заменой.

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Заменить португальца в стане столичного клуба может экс-тренер Тоттенхэма Антонио Конте. Детали потенциального соглашения на данный момент неизвестны.

Отметим, что после 7 туров у Ромы всего 8 очков и 13 строчка в турнирной таблице чемпионата Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Антонио Конте Моурінью

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