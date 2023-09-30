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Моуринью - о результатах Ромы: Проблема не во мне

Португалец не изменяет себе.
Сегодня, 16:25
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Жозе Моуринью прокомментировал последние результаты Ромы, и, как всегда, в своем узнваемом стиле.

"Особенный" заявил, что проблема команды точно не в нем, просто игроки почему-то не показывают прогресс и стабильность.

"Я думал, что после 7:0 с Эмполи и победы в Лиге Европы над Шерифом игроки сбросят с себя груз, но этого не произошло. В матче с Дженоа 1:4 я ожидал стабильности, прогресса, но этого не произошло.

Завтра мы должны мужественно принять реакцию фанатов Ромы: фантастическую поддержку или проявление разочарования.

Летом я получил самое большое и безумное предложение за всю карьеру тренера, но я от него отказался. Я дал слово игрокам, болельщикам и клубу.

Спустя три месяца кажется, что проблема во мне. Я не принимаю это, потому что это неправда. Проблема не во мне", – приводит слова португальца La Gazzetta dello Sport.

Ранее также Гвардиола прокомментировал скандал вокруг Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

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