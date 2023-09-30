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Гвардиола: Барселона не платила судьям

Клуб при испанце побеждал потому, что был попросту сильнее.
Сегодня, 16:04
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Пеп Гвардиола высказался касательно обвинений Барселоны в коррупции.

По словам испанского специалиста, который тренировал каталонский клуб, они никогда не подкупали судей, Барселона побеждала по другой причине.

"Подождем и увидим. Пусть продолжается судебный процесс. Я не погружен в это, ничего не видел и не читал.

Но я точно не видел, чтобы Барселона платила судьям, чтобы получить выгоду от этого. Не видел такого. Вот почему я хочу подождать, прежде чем высказать свое мнение, потому что Барселона будет защищать свою позицию. Посмотрим.

В чем я уверен, так это в том, что Барселона в наше время побеждала потому, что была лучше соперников. В этом я убежден. Мы выигрывали, потому что были намного лучше соперников.

Суд решит, что произошло на самом деле", - цитирует Пепа Mirror.

Ранее также экс-судья Ла Лиги рассказал о давлении на арбитров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Пеп Гвардиола

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