Экс-судья Ла Лиги: Я удалил Роналду и больше не работал на матчах Реала

Бывший судья Ла Лиги Хавьер Эстрада Фернандес рассказал о давлении на судей.

Экс-арбитр заявил, что работать на топовых матчах - это огромное напряжение, где каждая ошибка может стоить карьеры.

Фернандес вспомнил 2009 год, когда он удалил Роналду в матче с Альмерией, после этого его больше никогда не ставили на матчи Реала.

"Обслуживать матчи топ-клубов, таких как Барса, Мадрид или Атлетико, не то же самое, что работать на играх команды своего района. Если вы допустите ошибку, судейский комитет наложит на вас санкции.

Более того, после ошибки ты больше не будешь судить матчи топов. Есть мой пример из 2009 года, когда я удалил Криштиану Роналду. В том сезоне я больше не работал на матчах Реала.

Мы знаем, что есть влияние медиа, и что приходится быть очень осторожным, принимая решения", – цитирует Фернандеса Marca.

Ранее также сообщалось, что вингер Барселоны пропустит Эль-Класико.

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