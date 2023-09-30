Вингер Барселоны пропустит Эль-Класико

Рафинья пропустит около месяца из-за повреждения, пишет As.

Бразилец получил разрыв мышц бедра в матче против Севильи, и покинул поле на 37-й минуте.

Сегодня вингер пройдет углубленное обследование, но пока предполагается, что игрок выбыл минимум на месяц.

А это значит, что Рафинья пропустит Эль-Класико, которое состоится 28 октября. А ведь у Барселоны и без этого хватало травм.

Напомним, что в ближайший месяц также будут отсутствовать Педри и Де Йонг.

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