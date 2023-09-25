Барселона имеет трех здоровых хавбеков к Эль-Класико

После травмы Френки де Йонга Барселона может рассчитывать только на трех хавбеком к следующему Эль-Класико.

Напомним, нидерландец получил травму голеностопа и пропустит около шести недель, в лучшем случае Френки вернется к матчу с Шахтером. А Педри и вовсе травмирован с 24 августа.

Таким образом на ближайший месяц команда располагает тремя полузащитниками, это Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган и Гави.

Чтобы решить эту проблему, каталонцы решили ускорить восстановление Педри. Испанец получил разрыв квадрицепса - ту же травму, что и год назад - а потому клуб предполагает, что она не так серьезна.

Во время перерыва сборных хавбек будет усиленно заниматься восстановлением, чтобы быть готовым к середине октября и все-таки сыграть в дерби против Реала.

Ранее также сообщалось, что Педри стал основной целью для европейского гранда.

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