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Бавария нацелилась на одну из звезд Барселоны

Мюнхенцы могут обновить клубный трансферный рекорд.
Сегодня, 10:55
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Мюнхенская Бавария готовится провести две мощные трансферные кампании зимой и летом, пишет Todofichajes.

Зимой команда планирует подписать опорника и по возможности правого защитника, чтобы оставаться конкурентоспособными весной в плей-офф ЛЧ.

А вот летом мюнхенцы могут выложить солидную сумму за хавбека Барселоны Педри. 

Тухель хочет омолодить полузащиту, а потому убедил клуб выложить любые деньги за Педри. Ранее испанец считался неприкосновенным в клубе, однако пример Ансу Фати и финансовые проблемы каталонцев могут повляить на решение клуба.

Сообщается, что Бавария может предложить около 120 млн евро, чтобы убедить Барсу отпустить Педри. Такая сумма решит немало проблем каталонцев.

Также напомним, что игрок Боруссии может стать ключевой целью для многших клубов зимой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Бавария Мюнхен Педри

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