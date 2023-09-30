Барселона - Севилья 1:0 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 29.09.2023

В пятницу, 29 сентября, в рамках восьмого тура чемпионата Испании Барселона дома обыграла Севилью.

Единственный гол в поединке был забит во втором тайме.

Защитник гостей Серхио Рамсо срезал мяч в свои ворота, что позволило Барселоне выиграть встречу.

Вашему вниманию видеообзор матча Барселона - Севилья:

Барселона - Севилья 1:0

Гол: Рамос, 76 автогол

Барселона: тер Штеген, Жоау Канселу, Кристенсен, Кунде, Бальде, Гюндоган, Гави, Рафинья (Лопес, 37), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 71), Ямаль (Ромеу, 82), Левандовски.

Севилья: Нюланд, Рамос, Баде, Педроса (Сусо, 82), Ракитич, Ламела (Мариано Диас, 75), Окампос, Жордан, Соу (Фернандо, 66), Хуанлу Санчес (Навас, 82), Лукебакио (Акунья, 75).

Предупреждения: Жоау Канселу (45), Хуанлу Санчес (50), Ламела (52), Баде (89).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!