Челси повесил ценник на Лукаку

"Синие" готовы избавиться за форварда, но хотят выручить неплохие деньги.

Нападающий Челси Ромелу Лукаку может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб готов продать своего игрока за 37 млн фунтов следующим летом. Между 30-летним футболистом сборной Бельгии и представителями английского гранда уже есть договоренность.

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Напомним, нынешний сезон Лукаку проведет в аренде в Роме. Римляне не смогут выкупить футболиста по окончании соглашения.

В кампании-2023-24 на счету футболиста уже пять голов в шести матчах чемпионата Италии.

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