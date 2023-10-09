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Челси повесил ценник на Лукаку

"Синие" готовы избавиться за форварда, но хотят выручить неплохие деньги.
Сегодня, 21:45
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Нападающий Челси Ромелу Лукаку может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб готов продать своего игрока за 37 млн фунтов следующим летом. Между 30-летним футболистом сборной Бельгии и представителями английского гранда уже есть договоренность.

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Напомним, нынешний сезон Лукаку проведет в аренде в Роме. Римляне не смогут выкупить футболиста по окончании соглашения.

В кампании-2023-24 на счету футболиста уже пять голов в шести матчах чемпионата Италии.

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