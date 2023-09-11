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Стало известно, почему Челси не смог летом продать Лукаку

Во всем виноваты саудиты.
Сегодня, 09:47
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Себастьен Ледур, агент форварда Ромелу Лукаку, рассказал, почему его подопечный не смог летом сменить клуб на постоянной основе.

"Обсуждать аренду в начале летнего трансферного окна было сложно, если не невозможно. В первую очередь владельцы Челси искали окончательное решение, хотели продать игрока. И настоящие перемены произошли после того, как на международный рынок вышли клубы из Саудовской Аравии.

Они установили настолько высокую планку с точки зрения сумм, которые предлагались европейским клубам и Челси в частности, что другим командам из Европы стало крайне затруднительно их повторять".

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"Так что с одной стороны была готовность клуба продать игрока, а с другой – желание получить максимальную сумму, и на ее выплату были способны, очевидно, только саудовцы. А у игрока было очень четкое намерение остаться в Европе и принять участие в европейских соревнованиях", – заявил Ледур в интервью RTL.

Напомним, этим летом бельгиец перебрался из Челси в Рому на правах аренды. Футболист будет выступать за римляне всего один сезон.

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