Перспективный французский форвард рассказал, почему отказался от перехода в Челси
Элье Ваи не был уверен, что получит место в старте.
Новичок французского Ланса Элье Ваи рассказал, почему он отказался от перехода в Челси.
По словам Ваи, он хочет иметь гарантированное место в основе. Также игрок раскрыл название еще одного клуба, который был близок к его покупке.
"Я не хотел переходить в Челси просто ради перехода. Айнтрахт был близок - и даже больше, чем Челси. Им нужно было дождаться ухода Рандаля Коло-Муани, но ожидание оказалось слишком сложным", - цитирует слова Ваи Фабрицио Романо.
Отметим, что в минувшем сезоне Элье стал одним из главных открытий чемпионата Франции.
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