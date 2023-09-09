Перспективный французский форвард рассказал, почему отказался от перехода в Челси

Элье Ваи не был уверен, что получит место в старте.

Новичок французского Ланса Элье Ваи рассказал, почему он отказался от перехода в Челси.

По словам Ваи, он хочет иметь гарантированное место в основе. Также игрок раскрыл название еще одного клуба, который был близок к его покупке.

"Я не хотел переходить в Челси просто ради перехода. Айнтрахт был близок - и даже больше, чем Челси. Им нужно было дождаться ухода Рандаля Коло-Муани, но ожидание оказалось слишком сложным", - цитирует слова Ваи Фабрицио Романо.

Отметим, что в минувшем сезоне Элье стал одним из главных открытий чемпионата Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!