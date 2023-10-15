Возвращение в девяностые: Челси показал, как выглядел бы Мудрик в те времена

Челси в социальных сетях опубликовал видео, которое сделал искусственный интеллект, где показан Михаил Мудрик в девяностые годы.

Лондонцы решили сделать модный челлендж, сгенерировав внешность украинского футболиста.

Как отмечают многие пользователи, Мудрик вполне мог бы вступать в любом бойзбенде, так как у него весьма подходящий получился образ.

Напомним, в текущем сезоне на счету 22-летнего игрока один гол в семи матчах АПЛ.

Ранее Мудрик рассказал, как Почеттино отреагировал на его первый гол за Челси.

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