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Возвращение в девяностые: Челси показал, как выглядел бы Мудрик в те времена

Украинец практически не изменился.
Сегодня, 18:20
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Челси в социальных сетях опубликовал видео, которое сделал искусственный интеллект, где показан Михаил Мудрик в девяностые годы.

Лондонцы решили сделать модный челлендж, сгенерировав внешность украинского футболиста.

Как отмечают многие пользователи, Мудрик вполне мог бы вступать в любом бойзбенде, так как у него весьма подходящий получился образ.

Напомним, в текущем сезоне на счету 22-летнего игрока один гол в семи матчах АПЛ.

Ранее Мудрик рассказал, как Почеттино отреагировал на его первый гол за Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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