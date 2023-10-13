Мудрик рассказал, как Почеттино отреагировал на его первый гол за Челси
Михаил отметил, что аргентинский специалист не сказал ничего ему по этому поводу.
Футболист лондонского Челси Михаил Мудрик высказался о своем первом голе за Челси.
Вингер "синих" язвительно ответил на вопрос о том, правы ли эксперты касаемо того, что этот гол прибавил ему уверенности.
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"Эксперты лучше знают", - заявил украинец.
Также Михаил рассказал, как отреагировал Маурисио Почеттино на взятие ворот в поединке против Фулхэма. Мудрик сказал, что аргентинец не говорил с ним об этом отдельно, но был рад за своего подопечного.
"Почеттино ничего мне не сказал. Я видел, что он рад за меня", резюмировал исполнитель.
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