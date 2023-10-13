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Мудрик рассказал, как Почеттино отреагировал на его первый гол за Челси

Михаил отметил, что аргентинский специалист не сказал ничего ему по этому поводу.
Вчера, 21:10
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Футболист лондонского Челси Михаил Мудрик высказался о своем первом голе за Челси.

Вингер "синих" язвительно ответил на вопрос о том, правы ли эксперты касаемо того, что этот гол прибавил ему уверенности.

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"Эксперты лучше знают", - заявил украинец.

Также Михаил рассказал, как отреагировал Маурисио Почеттино на взятие ворот в поединке против Фулхэма. Мудрик сказал, что аргентинец не говорил с ним об этом отдельно, но был рад за своего подопечного.

"Почеттино ничего мне не сказал. Я видел, что он рад за меня", резюмировал исполнитель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурисио Почеттино Михаил Мудрик

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