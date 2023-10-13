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Дешевая провокация: Мудрик гневно ответил на насмешку фаната Арсенала

Украинец встретился с болельщиками национальной сборной.
Сегодня, 10:10
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В субботу, 14 октября, сборная Украины проведет матч с Северной Македонией в рамках отбора чемпионата Европы-2024.

Подопечные Сергея Реброва активно готовятся к встрече, но и не забывают уделить внимание фанатами, которые собрались возле места базирования национальной команды.

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Футболист лондонского Челси Михаил Мудрик согласился сфотографироваться с болельщиками, которые собрались у автобуса сборной.

Некоторые фанаты решили спровоцировать Мудрика, сделав подлый поступок. Сначала болельщик сделал фото своего друга рядом с вингером Челси, а сразу после этого выкрикнул: "London is Red". Тем самым, он напомнил о противостоянии Челси и Арсенала.

Мудрик резко отреагировал на такие слова, ответив корректно: "Что ты фоткаешь тогда?".

Ранее сообщалось, что Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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