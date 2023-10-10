"Какой же игрок": Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеру
Бельгиец прекратил выступать на профессиональном уровне.
Украинский футболист Челси Михаил Мудрик прокомментировал решение Эдена Азара завершить карьеру в 32 года.
Мудрик опубликовал пост в Instagram-stories, в котором оценил игру бельгийца.
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"Какой же игрок", - написал украинец, добавив пост Азара.
Напомним, Эден находился в статусе свободного агента, летом покинув Реал.
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