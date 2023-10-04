Эксклюзивный подарок: Мудрик получил особую книгу от Почеттино

Украинец находится в хороших отношениях с аргентинцем.

В рамках чемпионата Англии Челси переиграл Фулхэм (2:0), а Михаил Мудрик отметился дебютным голом за "синих" в рамках официальных игр.

После поединка наставник лондонской команды Маурисио Почеттино сделал украинцу подарок.

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Аргентинец подарил футболисту книгу о своей работе в Тоттенхэме. "Благодарю вас за подарок", - написал Мудрик.

Отметим, что книга называется "Прекрасный новый мир", которую написал испанский журналист Гийом Балаге.

Ранее сообщалось, что Мудрик показал кастомные щитки, в которых впервые отличился за Челси.

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