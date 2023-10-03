iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нереальная ментальность: Мудрик показал кастомные щитки, в которых впервые отличился за Челси

Украинцем восхищаются в Европе.
Сегодня, 18:22
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик продемонстрировал свои изготовленные на заказ щитки после того, как вчера вечером забил свой первый гол за лондонцев.

Украинец отличился забитым мячом в победном матче против Фулхэма (2:0).

Читай также: "Ждал этого момента очень долго": s1mple восхитился голом Мудрика на свой день рождения

Футболист опубликовал в соцсетях фото, где показал свои щитки, которые были на нем в знаменательной игре.

На экипировке Мудрика написано слово "can’t" (не могу), которое в итоге ломает человек и получается "can" (могу).

Увидев щитки украинца в соцсетях многие стали восхищаться ментальностью игрока, который не собирается сдаваться, несмотря на неудачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Челси впервые более чем за два года победил команду, которая была выше них в таблице Челси впервые более чем за два года победил команду, которая была выше них в таблице
Один из ключевых защитников Челси выбыл на долгий срок Один из ключевых защитников Челси выбыл на долгий срок
"Рад за него" Экс-тренер Челси оценил гол Мудрика в ворота Фулхэма "Рад за него" Экс-тренер Челси оценил гол Мудрика в ворота Фулхэма
Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матчей сезона-2023/24 Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матчей сезона-2023/24
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мудрика за Челси и обзор матча против Фулхэма
Дебютный гол Мудрика за Челси и обзор матча против Фулхэма

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Украина18:58
Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матчей сезона-2023/24
Европа18:51
Ибрагимович: Вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог?
Европа18:48
Рома нашла потенциальную замену Моуринью
Европа18:22
Нереальная ментальность: Мудрик показал кастомные щитки, в которых впервые отличился за Челси
Европа18:17
Челси впервые более чем за два года победил команду, которая была выше них в таблице
Формула 117:52
В следующем году два Гран-при пройдут в Китае
Европа17:50
Один из ключевых защитников Челси выбыл на долгий срок
Лига Чемпионов17:45
В Неаполе прошло землетрясение накануне матча Лиги чемпионов
Украина17:33
Хоккейная сборная U-20 и американские легионеры
Лига Чемпионов17:24
На матче Шахтера инспектором будет арбитр, работающий в росии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK