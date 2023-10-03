Нереальная ментальность: Мудрик показал кастомные щитки, в которых впервые отличился за Челси

Вингер Челси Михаил Мудрик продемонстрировал свои изготовленные на заказ щитки после того, как вчера вечером забил свой первый гол за лондонцев.

Украинец отличился забитым мячом в победном матче против Фулхэма (2:0).

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Футболист опубликовал в соцсетях фото, где показал свои щитки, которые были на нем в знаменательной игре.

На экипировке Мудрика написано слово "can’t" (не могу), которое в итоге ломает человек и получается "can" (могу).

Увидев щитки украинца в соцсетях многие стали восхищаться ментальностью игрока, который не собирается сдаваться, несмотря на неудачи.

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