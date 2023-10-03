"Ждал этого момента очень долго": s1mple восхитился голом Мудрика на свой день рождения

В понедельник, 2 октября, свой день рождения праздновал лидер киберспортивной команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев.

Киберспортсмен, который считается одним из лучших в мире, отреагировал на дебютный гол Мудрика в составе Челси.

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Костылев написал, что ему приятно получить в подарок гол от футболиста сборной Украины.

"Спасибо всем за поздравления, один из приятных подарков - гол Мудрика, ждал этого момента долго", - написал Александр в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Мудрик оценил свой первый гол за Челси.

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