S1mple жестко ответил звезде CS, который назвал его "лицом россии"

Американский киберспортсмен подтвердил стереотип об их знаниях географии.

Во время стрима профессиональный игрок в Counter Strike Джеки Stewie2K Йип упомянул снайпера коллектива Navi Александра "s1mple" Костылева.

Говоря об украинце, американец азиатского происхождения назвал его "лицом россии".

Костылев немедленно ответил: "Не думаю, что ты будешь счастлив, если я назову тебя Лицом Северной Кореи".

Don’t think u would be happy if I call you - The Face of North Korea pic.twitter.com/Kit6IezboW — Sasha (@s1mpleO) September 30, 2023

Напомним, что сегодня NaVi в яростном противостоянии обыграли другую украинскую команду Monte и вышли в финал последнего престижного турнира в истории CS:GO.

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