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NaVi победили Monte в украинском противостоянии в полуфинале ESL Pro League Season 18

"Рожденные" побеждать поборятся за последний трофей в эру CS:GO
Сегодня, 19:04
NaVi
NaVi

В рамках полуфинала турнира ESL Pro League Season 18 состоялось украинское противостояние между командами NaVi и Monte.

Первая карта выдалась достаточно напряженной, победитель менялся несколько раз, но в итоге NaVi совершили полноценный камбэк благодаря игре Александра S1mple Костылева, который выиграл дуэль снайперов у Владимира "Woro2k" Велетнюка, а "рожденные карту" выиграли карту со счетом 16:12.

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На второй карте NaVi, почувствовав кураж после камбэка играли уже более уверенно, на этот раз топовый перформанс показали Алекси "Aleksib" Виролайнен и Иван "iM" Михай, которые и помогли добыть победу со счетом 16:10.

Отметим, что в финале украинская киберспотивная организация поборется за последний трофей в эру Counter Strike:Global Offensive с победителем матча ENCE vs MOUZ.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Monte

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