Топ-5 игроков в истории CS:GO

ISPORT выделяет самых лучших игроков легендарной игры, которой мы уже не будем любоваться.

Завершается история Counter Strike: Global Offensive – игры, которая появилась на свет 11 лет назад и все это время была одной из самых больших киберспортивных дисциплин.

Уже в ближайшее время все крупные турниры будут играть на новой версии игры - Counter Strike 2, а потому самое время выделить лучших игроков в истории CS: GO.

В топ-5 игроков не вошло слишком много талантливых игроков. Некоторые из них зажигали еще в CS1.6 и смог безболезненно перейти в CS:GO, их достижения невероятны, но из-за не слишком большого пика, они не дотянули до пятерки лучших.

Достойны внимания

Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд был лучшим игроком двух лет подряд, как только новая игра вышла в свет. Тогда они доминировали с NiP, а швед был их лидером. Конечно, если бы мы учитывали показатели и в 1.6, то Крис должен был быть, но все же в GO он поиграл на звездном уровне всего четыре года.

Источник: HLTV

Подобным образом можно описать и Патрика "f0rest" Линдберга. На заре CS:GO он вместе с «гетрайтом» зажигал на просцене, но позже сошел со звездного небосвода. Хотя этот 35-летний ветеран играет до сих пор!

Очень крутым, но коротким был пик у бразильца Марсело "Coldzera" Давида, который только трижды был в рейтинге ТОП-20, но при этом два раза становился в нем первым!

Также как не вспомнить автора одного из самых эпических моментов в истории Олофа "olofmeister" Кайбьера, или невероятных снайперов Ладислава "GuardiaN" Ковача, Кенни "kennyS" Шруба или отца бразильской сцены Габриэля "FalleN" Толедо.

И все же в нашу пятерку лучших вошли другие игроки.

5. Питер "dupreeh" Расмуссен

Команды : 3DMAX, flux, Copenhagen Wolves, über G33KZ, Team Dignitas, Team SoloMid, Astralis, Team Vitality.

: 3DMAX, flux, Copenhagen Wolves, über G33KZ, Team Dignitas, Team SoloMid, Astralis, Team Vitality. Достижения: победитель пяти мейджоров.

Источник: HLTV

Датский ветеран никогда не был главной звездой в своих командах, всегда находился на вторых-третьих ролях, но был чрезвычайно важной составляющей. Эра Astralis – самая крутая в истории игры. В свое время датская команда выигрывала все, что только могла.

В общей сложности dupreeh выиграл 31 турнир S-класса, среди которых было пять мейджоров! Этот мужчина сыграл на всех мажорах в истории CS:GO и по совокупности своих достижений заслужил место в ТОП-5, хотя, возможно, и не был столь ярким игроком, как некоторые из тех, кто в нашу пятерку не вошел.

4. Никола "NiKo" Ковач

Команды : iNation, e-Sports.rs, Team Refuse, GamePub, aimface, mousesports, FaZe Clan, G2 Esports.

: iNation, e-Sports.rs, Team Refuse, GamePub, aimface, mousesports, FaZe Clan, G2 Esports. Достижения: самый невезучий игрок в истории.

Источник: HLTV

Наверное, лучший рифлер в истории CS:GO, но при этом босниец также является одним из самых невезучих игроков. Нико Ковач проиграл больше финалов элитных турниров, чем выиграл. При этом были проиграны два финала мейджоров.

У Niko много достижений, не многие игроки, например, выходили в финалы мажоров с разными командами. Он совершил 52 убийства на одной карте в матче на MLG Columbus 2016 против украинского коллектива FlipSid3, стоит ли говорить, что это рекорд?

Кроме того, Ковач стабильно удерживает высокий уровень и уже семь лет подряд входит в число ТОП-20 игроков мира, трижды входил в ТОП-3, пять раз в ТОП-5.

3. Николай "dev1ce" Ридтц

Команды : Copenhagen Wolves, über G33KZ, Team Dignitas, Team SoloMid, Astralis, Ninjas in Pyjamas.

: Copenhagen Wolves, über G33KZ, Team Dignitas, Team SoloMid, Astralis, Ninjas in Pyjamas. Достижения: 19-кратный обладатель MVP и 4-кратный победитель мейджоров.

Источник: HLTV

Главная звезда легендарных Astralis и один из самых стабильных игроков в Counter Strike: Global Offensive, который мог быть и выше в этом рейтинге, если бы не "пропал" из виду более чем на целый год.

Пять раз dev1ce был в ТОП-5 лучших игроков года, но ни разу не занял лидирующую позицию. Да и вообще он лидер по количеству попаданий в этот рейтинг – восемь!

Дважды Ридтца признавали MVP мажоров, также он второй по количеству наград лучшего игрока турниров в истории.

2. Матье "ZywOo" Эрбо

Команды : dizLown, nevermind, E-Corp Bumpers, WySix Team, All Allhority, Team Vitality.

: dizLown, nevermind, E-Corp Bumpers, WySix Team, All Allhority, Team Vitality. Достижения: лучший дебют в истории топ-уровня.

Источник: HLTV

Французский гений ворвался на «тир 1» уровень в 2018 году в составе Vitality. И сразу стал лучшим игроком года. Но этого ему оказалось мало, и он стал лучше еще в следующем году, а в двух последних рейтингах был вторым.

В этом году Матье сделал то, чего стремится добиться любой игрок в CS – выиграл мейджор, что преподнесло его еще выше в зале славы легенд киберспорта.

Интересный факт: ZywOo единственный игрок, завершивший карту матча между командами из ТОП-30 мира без всякой смерти.

Безусловно, если считать отношение времени, проведенного на профессиональном уровне к результатам, именно ZywOo выглядит лучшим.

1. Александр "s1mple" Костылев

Команды : Courage Gaming, Hashtag, LAN DODGERS, Amazing Gaming, HellRaisers, dAT Team, FlipSid3 Tactics, Evolution, Worst Players, Team Liquid, Natus Vincere

: Courage Gaming, Hashtag, LAN DODGERS, Amazing Gaming, HellRaisers, dAT Team, FlipSid3 Tactics, Evolution, Worst Players, Team Liquid, Natus Vincere Достижения: трехкратный лучший игрок года, лидер по количеству МВП турниров в истории (21) и за один календарный год (8).

Источник: HLTV

Украинская легенда – единственный, кто пять раз был в двойке лучших игроков года. Уже в этом году он повторит рекорд «девайса» и в восьмой раз будет в ТОП-20 году (если рейтинг будет).

Интересным достижением для Саши можно считать то, что он единственный игрок, выходивший в три финала мажоров с разными "ядрами".

В 2023 году у Саши все не так гладко и, возможно, если бы CS:GO продержалась еще год или два, на первую ступеньку успел бы залететь ZywOo, но все же именно украинца тотальное большинство экспертов считает лучшим игроком в эту игру.

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