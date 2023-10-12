"Они не могли подойти лучше": Жирона креативно показала Довбика во всех своих формах

Нападающий Жироны Артем Довбик находится в расположении сборной Украины, готовясь к играем в квалификации Евро-2024.

Пресс-служба испанского клуба не теряет времени, чтобы порадовать своих фанатов контентом.

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Работники команды показали все три комплекта формы, а представил их Довбик.

В текущем сезоне Довбик провел девять игр за Жирону, в которых забил три гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик получил особый подарок от Почеттино.

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