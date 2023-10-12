Цыганков попал в сферу интересов европейских топ-клубов

Украинец может пойти на повышение.

Вингер Жироны Виктор Цыганков может в скором времени оказаться в топ-клубе. Об этом сообщает издание The Bild.

За прогрессом украинского футболиста пристально наблюдают Бавария, Галатасарай, Фенербахче, итальянские Интер, Лацио, Брайтон и Вулверхэмптон.

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Главным претендентом на игрока называется мюнхенский клуб. Чемпион Германии планирует следующим летом кардинально обновить состав, ввиду чего клубу пригодится универсальность Цыганкова.

В текущем сезоне на счету украинского хавбека один гол и один ассист в восьми матчах Ла Лиги.

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